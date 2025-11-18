巨人は１８日、岡本和真内野手（２９）がポスティングシステムを利用して米大リーグに移籍するための申請手続きを行ったと発表した。大リーグ機構（ＭＬＢ）が全３０球団に獲得可能選手として公示した後、４５日間が交渉期間となる。大リーグ挑戦を認められた岡本は先月２２日の記者会見で、「厳しい世界というのは承知の上で勝負したい」と意欲を口にしていた。