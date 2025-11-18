高市首相の台湾有事に中国が強く反発していることを受け、外務省の金井正彰アジア大洋州局長と中国外務省の劉勁松（りゅう・けいしょう）アジア局長が18日、中国・北京で対応を協議した。外務省の発表によると、金井局長は劉局長に対し、中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事がSNSに「汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」と投稿した問題について改めて強く抗議し、早急に適切な対応を取るよう強く求めた。また、金井局