【ビエンチャン＝戸田貴也】ラオスを公式訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１８日、首都ビエンチャンの国家主席府でトンルン国家主席を表敬訪問された。愛子さまは同国の民族衣装の巻きスカート姿で臨み、「ラオス国民の皆様に温かくおもてなしいただき、とてもうれしく思います」と述べられた。その上で、「両国の友好関係の増進に力を尽くしてくださり、心から敬意を表します」と伝えられた。今回の訪問は、日本と