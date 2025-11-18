神奈川・鎌倉市をバイクで走っていたライダー。突然、車体がぐらっと揺れ、後方を確認。そこでカメラが捉えたのは…。目撃者：後ろでおばさんがこけてて、ええっ？と思った。バイクに乗った女性が転倒。一体何があったのでしょうか。現場は曲がりくねった道。目撃者のバイクが、発進するバスに道を譲るためスピードを落とすと、後ろのバイクが突っ込んできたといいます。バイクを運転していたのは、60代くらいとみられる女性。顔は