18日午前8時過ぎの富山・入善町。分厚い黒い雲の下から、竜巻状の雲が延びています。周辺ではひょう交じりの雨が降るなど、不安定な空模様となっていました。午後3時半ごろの石川・白山市でも、小さい氷の粒「あられ」が降る様子が見られました。福井・敦賀市では、大量のあられが車のフロント部分や屋根に積もりました。さらに、東京・八王子市でも空模様が急変。あられが降り出しました。今シーズン最強の寒気が襲来した日本列島