東京・昭島市で撮影されたのは、前輪を地面から浮かせ後輪だけで走行する、いわゆる“ウィリー”走行の瞬間です。目撃者は「見たときは、ほんと何してんだ？って感情でした」と話します。信号待ちをしている車列に見せつけるかのように現れたバイク。その後も、ウィリー状態で走り去っていきました。交通ルールに詳しい高山俊吉弁護士によりますと、ウィリーで走行することは道路交通法に抵触する可能性があり、3カ月以下の拘禁刑