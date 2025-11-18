老人ホームの職員から介護の仕事を学ぶ授業が大泉町の中学校で行われました。 この取り組みは、県老人福祉施設協議会が、介護への理解を深めてもらおうと、県内各地の中学校で行っているものです。 大泉町立南中学校で行われた授業では、学区内にある特別養護老人ホーム大泉園の職員約２０人が講師を務めました。 会場には、ひじやひざを固定し、視界を狭めるメガネなどをつけることで、高齢者の感覚を疑似体験する