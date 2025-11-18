既婚男性の職員とラブホテルで面会した問題を巡り、前橋市の小川市長は市議会の７会派が不信任決議案を提出する申し入れに対して、現時点で辞職しない考えを示し「可決された時に考える」と話しました。 「（辞職か解散か結論は）今の段階では考えていません。可決されたらその時に考えるという風に思っております。どのタイミングになるかはまだ分かりませんけれども、選挙ということになればしっかりと出直しをしたいという風に