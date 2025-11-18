Snow Manの佐久間大介さんは11月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。投稿の中で作品名を間違えてしまったことへ「さては大して好きじゃないだろ」「ほんとにオタクなのか!?」などの声が寄せられています。【投稿】佐久間大介の作品名間違いに「さては大して好きじゃないだろ」「まず作品名を最初に覚えてもろて」佐久間さんは「どこかでチェーンソーマンの天使の悪魔のコスプレを全力でさせてくださるところは無いかしら？」と投稿