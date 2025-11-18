中国国家統計局によると、中国の10月の社会消費財小売総額は前年同期比2．9％増の4兆6291億元に達した。うち自動車を除いた社会消費財小売総額は同4．0％増の4兆2036億元。1-10月の社会消費財小売総額は同4．3％増の41兆2169億元。うち自動車を除いた社会消費財小売総額は同4．9％増の37兆2160億元だった。また、1-10月には、全国のネット小売額が同9．6％増の12兆7916億元になった。（提供/人民網日本語版・編集/KS）