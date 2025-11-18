中国のロボットメーカー宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の創業者兼CEOである王興興氏は、先ごろ開催された「2025人工知能＋大会メインフォーラム」において、マルチモーダル大規模言語モデルとロボットの深い融合に伴い、ロボットはより鋭敏で、有能になっていくと述べました。王CEOはロボット産業の発展と変化に言及し、「10年前、ロボットのほとんどは実験室の中の『精密な展示品』に過ぎなかった。この10年で、モーター、