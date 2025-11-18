【資料】インフルエンザウイルス（提供：国立健康危機管理研究機構） 県内でインフルエンザの患者が急増しているとして、県は、１８日に警報を発令しました。手洗いなど基本的な感染対策を徹底するよう呼び掛けています。 県によりますと、今月１０日から１６日までの１医療機関あたりのインフルエンザ患者の報告者数は５２．１６人で国の基準である３０人を超え１８日付けで、インフルエンザ警報を発令しました。これは、