TUBE¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¥¤¥äー¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë±ÇÁüºîÉÊ¡Ø40th Summer¡Ù¤ò2026Ç¯1·î7Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§THE ALFEE¡¢TUBE¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø»²²ÃºäËÜÅßÈþ¡¢¥È¥Ë¥»¥ó¡¢JRÅì³¤¡¢¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ä¡ÄÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥é¥Ü¤Î·Á¡Ë ËÜºî¤Ï¡¢TUBE¤¬¡ÈÂè2¤Î¸Î¶¿¡É¥Ï¥ï¥¤¤Ç20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥¤¥Ö¡ØTUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii¡Ù¤È¡¢¥Ûー¥à