1897年創業の重電メーカー＝明電舎の社員らが創業者の母校＝岩国小学校でものづくりの楽しさを伝えました。岩国小学校で行われたものづくり教室には6年生およそ120人が参加しモーターを使った走るおもちゃ作りに挑戦しました。先生を務めたのは東京に本社を置き発電・変電設備や産業用モーターなどの電気機器を手掛ける明電舎の社員です。創業者の重宗芳水が岩国小学校出身という縁があり2018