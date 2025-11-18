群馬交響楽団のアンサンブルコンサートが前橋刑務所で初めて行われました。 群馬交響楽団の提案で実現した前橋刑務所での初めての演奏会。本物の音楽に触れ、芸術的な感性を育むことで罪と向き合い、円滑な社会復帰や再犯防止につなげる狙いがあります。 演奏は、ブラームスの「ハンガリー舞曲第５番」といったクラシックや、受刑者からリクエストがあったいきものがかりの「ありがとう」など、あわせて１０曲