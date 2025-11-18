ソフトバンクの谷川原健太捕手（28）が18日、福岡県飯塚市の納会ゴルフを終え、来季は捕手で勝負することを誓った。今季は自身初の開幕マスクをかぶって48試合出場。打率3割2分9厘、3本塁打を残した。守備では23試合で捕手を任されたが、9月からは外野を守る機会が増えて計10試合で外野を守った。昨季はチームの方針もあり捕手一本に専念した経験がある中で「それ（外野）も武器。頑張ろうという気持ちしかなかった」と振り返