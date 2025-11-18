１８日朝、太田市の市道で、歩いて登校していた小学生が軽乗用車にはねられ、足の骨を折る重傷を負いました。 警察によりますと、１８日午前７時４０分ごろ太田市飯塚町の市道で、軽乗用車と小学生が衝突する事故がありました。 この事故で、太田市下浜田町の小学生（９）が左足を骨折するなど重傷を負いましたが、命に別条はないということです。軽乗用車を運転していた館林市諏訪町の７０代の男性会社員にけがはありませんでし