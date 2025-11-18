11月17日は赤ちゃんが早く生まれる「早産」の課題や支援を考える「世界早産児デー」でした。宇部市の病院ではキャンペーンのシンボルカラー、「紫色」で建物がライトアップされました。11月17日の山口大学医学部付属病院。利用者が行き交う通路が紫色に彩られました。「早産」とは妊娠後期の37週よりも前。つまり「想定よりも早く」赤ちゃんが生まれることで、世界では10人に1人の赤ちゃんが早産だとされていま