森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合で対戦している。年内最終戦であり、2018年から始まった森保政権下で100試合目。大注目の一戦の開始わずか４分だった。 久保建英が右サイドから挙げたクロスに鎌田大地が反応。胸トラップで収めた後、左足を振り抜き、鮮やかにゴールネットを揺らした。森保ジャパンがいきなり先制に成功した。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動