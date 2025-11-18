今シーズン初めて気象台が「雪に関する気象情報」を発表しています。 九重町の牧ノ戸峠 大分県内には強い寒気が流れ込んでいて、18日夜はじめ頃から19日午前中にかけて標高の高い所では雪が積もる可能性があります。 ◆熊本からの登山客「かなり風が吹いていて飛ばされそうになるぐらい寒かった」 標高1330メートルある九重町の牧ノ戸峠です。峠から臨む山並みの木々は凍って白くなっていました。