――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！■11月のムーンアクションは？11月の満月のことをネイティブアメリカンはHunter‘s Moon（狩猟月）と呼んでいました。日本ではそろそろ初雪の便りが聞かれる頃です。雨や雪など水気を含むものはすべて月に属しています。