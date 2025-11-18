ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは12月1日より、オーラルたばこ「VELO」から、新たに「ベロ・スピッフィー・スペアミント・ウルトラ」「ベロ・グルービー・グレープ・インテンス」「ベロ・グルービー・グレープ・エックスインテンス」の3銘柄を発売する。「ベロ・スピッフィー・スペアミント・ウルトラ」「VELO」は、白いパウチを、クチビルのウラにセットするだけで使用できるスウェーデン生まれの無煙たばこ。これ