タレントのアレクことアレクサンダーが17日、自身のアメブロを更新。家族全員が夢中になっているという次女の笑顔を公開した。【映像】川崎希の大きなおなかがわかるマタニティーフォトアレクは「今日も朝からニコニコ」というタイトルでブログを更新。「可愛いんだから カゲトラや美人 のんちゃん ダディー みんなメロメロ」とつづり、家族が夢中になっているという次女の姿を公開した。続けて、「カゲトラと美人 2人に似て