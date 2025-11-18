◇サッカー国際親善試合 日本-ボリビア (18日、国立競技場)年内最後の親善試合に臨む日本代表は鎌田大地選手のゴールで先制しました。前半4分、日本は久保建英選手が右サイドに駆け上がり、利き足とは逆の右足でクロスを上げます。するとファーサイドでボールを受けた鎌田選手は胸でトラップすると、落ち着いて左足でシュート。ボールは滑るように転がり、ゴール右隅に吸い込まれました。