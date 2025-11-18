寒気の流れ込みで、18日の鹿児島県内は日中になって気温が下がり始めました。あす19日は今シーズン一番の寒気が流れ込み、一段と寒さが増す予想です。 日中、気温が上がらず、冷たい北風が吹いた18日の県内。 桜島溶岩なぎさ公園では、錦江湾を眺めながら足湯に浸かる観光客らの姿がありました。 （鹿児島市から）「寒いから温まろうかなと」「ゆっくり温まる、じわじわ。気持ち良い」 （アメリカから）「きょうは寒かっ