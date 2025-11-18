台湾有事についての高市総理大臣の発言をめぐり、中国政府が日本への渡航の自粛を呼びかけるなど緊張が高まっています。中国から富山を訪れる人は、この問題をどう受け止めているのか、きょう富山に到着した上海便の乗客に聞きました。きょう午後、富山空港に到着した上海からの定期便。高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁に反発し、中国政府が日本への渡航の自粛を呼びかけるなど日本と中国の間で緊張が高まっています。富山に降