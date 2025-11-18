ＤｅＮＡの石上泰輝内野手が１８日、侍ジャパンの活動を終え、チームに合流した。追加招集ながらも１６日の韓国戦２戦目では自身侍初安打となる２点適時打も飛び出し、代表では同学年の中日・岡林に打撃について助言を求めるなど実りある時間を過ごした。１日オフを挟み、この日横須賀市内の球団施設で行われている秋季トレーニングに合流した背番号４４は「やっぱりもう一回（代表に）選ばれたい。そのためにこのオフでしっか