ラグビー・リーグワン１部で昨季８位の横浜（旧キヤノン）は１８日、横浜市役所内で２０２５―２６シーズンに向けた出陣式を行った。今季新たに指揮を執るレオン・マクドナルド・ヘッドコーチ（ＨＣ）、ＳＯ田村優、武藤ゆらぎらが出席。マクドナルドＨＣは「サポーターみんなを代表する情熱を持ってプレーしたい」と、新シーズンへ意気込んだ。昨季８位でプレーオフ（ＰＯ）進出を逃した横浜。加入３季目の武藤は「チームとし