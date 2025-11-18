米野球殿堂は１７日（日本時間１８日）に２０２６年度の殿堂入り候補者２７人を発表。通算１６３勝のコール・ハメルズ氏（４１）、通算３５２本塁打のライアン・ブラウン氏（４２）、韓国選手で初となる通算２１８本塁打のチュ・シンス氏（４３）ら１２人が新たに名を連ねた。継続候補で４００本塁打＆３００盗塁のカルロス・ベルトラン氏（４８）、通算４３４本塁打で９度目の挑戦となるアンドリュー・ジョーンズ氏（４８）が有