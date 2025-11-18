広島のケムナ誠投手が１８日、広島・廿日市市の大野練習場で契約更改交渉に臨み、５００万円ダウンの年俸１６００万円（金額は推定）でサインした。今季は２軍で２４登板したが、１年目だった１８年以来に１軍登板なしに終わった。「（球団からは）『来年はしっかり１軍でできると判断して契約しました』という話だった。『今キャンプで取り組んでるものは見てはいるし、評価もしている』とは言ってくださった。来年は春先から