ボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（２４日、トヨタアリーナ東京）で、同級２位・井上拓真（２９＝大橋）と対戦する同級１位・那須川天心（２７＝帝拳）を指導する粟生隆寛トレーナー（４１）が１８日、横浜市内で行われた拓真の公開練習を視察。大橋ジムの大橋秀行会長の那須川への高評価を「うのみにすることなく」といい「１ラウンド（Ｒ）目から引き締めてポイントを重ねていく」と戦いをイメージした。拓真はシャ