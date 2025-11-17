【その他の画像・動画等を元記事で観る】KADOKAWAが誇る人気レーベル・MF文庫Jの編集部がお贈りする新文芸作品シリーズの第二弾として2022年2月に第1巻が発売され、発売即重版となった人気シリーズ『人外教室の人間嫌い教師』。TVアニメ化が決定し、2026年1月に放送開始となることが発表されている。11月16日(日)、MF文庫J『秋の学園祭2025』にて、雨宮天、大西沙織、長縄まりあ、田辺留依の4名が作品初の生配信番組に出演し、TVア