【その他の画像・動画等を元記事で観る】ミュージックレイン所属の5人組グループ・DayRe:（読み：デイリー）が、11月19日にリリースする1st EP『ReFraction』（読み：リフラクション）のリード曲「プロトノイズ」MV Teaserが公開された。16日開催された彼女達の定期開催イベント「LAWSON presents トーク＆バラエティイベント 日々荘3号館」では、ティザー映像がイベント来場者に先行公開され、リード曲「プロトノイズ」も初披露。