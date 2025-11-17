【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優とアイドルのハイブリッドユニット・i☆Risが、11月15日（土）にぴあアリーナMMにてデビュー13 周年記念ライブとなる「i☆Ris 13th Anniversary Live ‐TITLE MATCH‐」を開催。昨年に続き再び“ぴあアリーナMM”のステージに戻ってきたi☆Risの5人。ぴあアリーナには多くのファンが詰めかけ完売できなかった昨年のリベンジを果たした。13年目を迎えさらなるパワーアップを遂げたi☆Ris