【その他の画像・動画等を元記事で観る】男性声優によるエンターテインメントレーベル・Kiramune。16日高崎にて開催されたファンクラブイベントにて、約8年ぶりに新ユニットが加入することが発表された。グループ名は「IXIS(イクシス)」。グループ名の由来はイキシアという花の名前とSIX（６人）を組み合わせた造語。イキシアは6枚の花弁でできており、花言葉は団結という意味がある。6人でこれから頑張っていこうという気持ちが込