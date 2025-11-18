秋田朝日放送 秋田県横手市の中学校の教諭の男が大麻を所持していたとして逮捕・起訴されていたことが分かりました。 秋田県警や県によりますと、横手市の十文字中学校教諭・小場康平被告（４５）は、今年＝２０２５年９月、自宅で大麻およそ１３６ｇを所持していたとして警察に逮捕され、その後起訴されています。 秋田県警は、事件に関連してほかに男女合わせて４人を逮捕していたことを明らかにしました。このうち秋田