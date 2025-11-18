10月に日本保守党を離党した河村たかし衆議院議員が、12月中旬頃までに新党を立ち上げる意向を明らかにしました。 【写真を見る】 日本保守党を離党した河村たかし氏“12月中旬までに新党立ち上げ”の意向示す ｢ジャスト･アラウンド･ザ･コーナー（もうすぐ）…｣ 参加議員については明言せず （河村たかし衆院議員）「大抵ね、新党できますんで」 河村たかし衆議院議員は17日夜、名古屋市東区で政治資金パーテ