福岡市博多区の歩道で18日午前、高さ15メートルの街路樹が根元から折れて倒れました。巻き込まれた人はいませんでした。 ■中村安里アナウンサー「大きな木が根元から折れて歩道を塞いでいます。現在、撤去作業が行われています。」警察によりますと、午前11時前、福岡市博多区中呉服町の地下鉄「呉服町駅」近くの歩道で、「木が倒れている」と、通りかかった男性から通報がありました。 街路樹を管理している福