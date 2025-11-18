きょう午前、富山市の山あいの川にかかる橋の作業をしていた男性が川に転落しました。男性はおよそ4時間後に救助されましたが、死亡が確認されました。長谷川大記者「富山市石渕です。作業員が転落したとみられる橋には、消防と警察が集まっています」きょう午前9時ごろ、富山市石渕で作業をしていた人から「同僚が川に転落した」と消防に通報がありました。転落したのは、中国籍の会社員、宋保国さん（41）で、およそ15メー