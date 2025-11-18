スポーツ用品を販売する鹿児島市の「中央スポーツ」が、鹿児島地裁に破産手続き開始を申し立てたことが分かりました。負債総額はおよそ3億円です。 信用調査会社の東京経済などによりますと、中央スポーツは1968年に「カゴシマスポーツ用品」として鹿児島市山之口町で創業し、1994年に現在の社名に変更しました。 最盛期の1998年ごろ、売上高を10億円近くまで伸ばし、鹿児島県内トップクラスのスポ}