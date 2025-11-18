秋田朝日放送 雄物川高校男子バレーボール部の監督を務めていた男性教諭が複数の生徒に対する体罰などで懲戒免職処分となった事案が秋田県議会で報告されました。 １８日開かれた秋田県議会の教育公安委員会で県教育委員会の安田教育長などが事案について謝罪しました。 秋田県によりますと、雄物川高校の元教諭の男性は監督を務めていた男子バレーボール部の複数の部員に対して平手や拳でたたく