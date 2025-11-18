ドル円１５５．２５近辺、ユーロドル１．１５９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は155.25近辺、ユーロドルは1.1590近辺での推移。いずれもほぼ前日ＮＹ終値水準へと戻している。ユーロ円も179.90台とＮＹ終値179.98レベル付近に買い戻されている。東京午後には日経平均の急落とともに米債利回りも低下、ドル売りや円買いの動きが広がったが、ロンドン時間には欧州株安にもかかわらずドル買い・円