秋田朝日放送 クマの出没が相次いでいることで商工業者の売り上げが悪化するなどの影響が出ているとして秋田県は経営に関する相談を受け付けています。 秋田県は１７日、産業政策課内にクマ出没に関する経営相談窓口を設置しました。県の制度融資による資金繰りなどの相談に対応します。 秋田県が商工団体へ行った聞き取りでは、県内では食害による果物などの収穫量の減少や飲食店の客の落ち込みのほか、屋外イベントの中