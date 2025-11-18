欧州株マイナス圏で揉み合い、自動車や銀行など主導で全面安商状 東京時間19:23現在 英ＦＴＳＥ100 9579.12（-96.31-0.99%） 独ＤＡＸ23284.71（-305.81-1.28%） 仏ＣＡＣ40 8018.65（-100.37-1.23%） スイスＳＭＩ 12522.02（-75.80-0.60%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:23現在 ダウ平均先物DEC 25月限46523.00（-142.00-0.30%） Ｓ＆Ｐ500先