県警察本部の巡査がSNSで児童ポルノの動画を購入し保存していたとして先月、書類送検されたことがKNBの情報開示請求により、わかりました。巡査は戒告の懲戒処分となり、依願退職しました。県警によりますと、県警に勤務する巡査は今年6月、SNSで児童ポルノの動画を購入して自身のスマートフォンに保存した疑いです。7月に上司が巡査を指導している中で児童ポルノ動画の所持が発覚しました。巡査は、先月2日付けで児童ポルノ