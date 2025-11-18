仕事上の付き合いや関わりで感じよくしただけなのに、相手に「俺のこと好きなの？」と勘違いされたら迷惑極まりないですよね。しかもそれが職場の上司だと、立場的に言いにくくて我慢する人もいるでしょう。ただ、上司でもお構いなしにビシッと言い返す人もいるようで……？今回は、ナルシスト上司を女性社員が撃退した話をご紹介いたします。女性社員を代表して撃退「職場の上司が、とにかくナルシストで気持ち悪い人でしたね。