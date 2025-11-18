調理の道を志す学生たちが中国料理店でテーブルマナーを学びました。宇部市の中国料理店「敦煌」を訪れたのはYIC調理製菓専門学校の学生たちです。YICでは、料理人を志す学生たちにテーブルマナーの基礎を学んでもらおうと年に3回、飲食店やホテルで一流の味を楽しみながら研修を行っています。（竹下さん）「（割りばしは）横に割らない。隣のお客様への気配り。縦に割る。」講師は 敦煌のスタッフ竹下登