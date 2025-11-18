広島県内各地でカキが大量に死んでいる問題を受け、鈴木農水相は19日に東広島市で養殖関係者と意見交換することを明らかにしました。10月20日の水揚げ解禁以降、県内各地で養殖のカキが大量に死んでいるのが確認されています。この状況を受け、鈴木農水相は19日に東広島市の養殖場を訪れて被害状況を確認し、関係者と意見交換することを明らかにしました。■鈴木憲和農水相「どんな手法が広島の皆さんにとって最も希望が見いだせる