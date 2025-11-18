SHANKが12月より、アコースティック編成によるツアー＜SLOW SHANK TOUR 2025-2026＞を開催することが発表となった。“SLOW SHANK”名義によるアコースティック編成でのツアーは、12月25日に愛知・名古屋JAMMIN’、2026年3月12日に大阪・ビルボードライブ大阪、3月19日に神奈川・ビルボードライブ横浜、3月22日に長崎・THE CLUB NAGASAKIの4箇所で実施される。愛知公演以外の3公演は1日2部制で行われる予定だ。チケットのオフィシャ