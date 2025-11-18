子役の永尾柚乃（9）が、29日放送のテレビ新広島『わがまま！気まま！旅気分永尾柚乃のyou know？ひろしま旅』（正午〜後0：55）に出演する。【写真】カメレオンとはしゃぐ永尾柚乃初めて広島を訪れた永尾が、おこづかい5000円を手に、広島の街やグルメを満喫する。今年の春開業した新広島駅ビルからスタート。ビル2階に乗り入れる新ルート・駅前大橋線を走る路面電車に乗って広島の街を巡る。本通り商店街のアンテナショ